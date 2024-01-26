​Анчелотти: «Хотим вернуться на свой лучший уровень после двух плохих матчей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов перед гостевым матчем чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

«Мы мотивированы. Хотим вернуться на свой лучший уровень после двух плохих матчей. У нас было два дня отдыха, потому что команде нужна была пауза. Потом мы провели две очень хорошие тренировки, мы были сосредоточены. Матч против «Лас-Пальмаса» очень важен для нас в чемпионате», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что в двух последних играх «Реал» проиграл «Атлетико» (2:4) и с трудом обыграл «Альмерию» (3:2).

Футболисты «Лас-Пальмаса» и «Реала» услышат стартовый свисток 27 января в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию этого матча.