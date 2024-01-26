Анчелотти: С «Лас-Пальмасом» сыграет Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами перед гостевым матчем чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Итальянец ответил на вопрос, кто из вратарей попадёт в состав команды в субботу.

«Завтра в стартовом составе выйдет Лунин», - сказал Анчелотти.

Напомним, что в прошлой игре Ла Лиги против «Альмерии» (победа 3:2) в рамке ворот «Реала» действовал Кепа Аррисабалага.

Матч между «Лас-Пальмасом» и «Реалом» начнётся 27 января в 18:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.