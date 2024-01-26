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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти рассказал, как «Реал» заменит Беллингем

26 Января 2024 • 20:33 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
1 7.00 X 4.60 2 1.45
Через 21 ч. 3 мин.

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Мадридской команде не поможет Джуд Беллингем – англичанин будет отбывать дисквалификацию по причине перебора жёлтых карточек. Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как команда планирует справляться без Беллингема.

«Как заменить Беллингема? Браим Диас и Хоселу – наши доступные варианты. Они хорошо проявляли себя тогда, когда я выпускал их в качестве замены», - сказал Анчелотти на пятничной пресс-конференции.

Матч Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Реалом» стартует 27 января в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем ещё теги

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