​Без Беллингема: «Реал» показал заявку на матч с «Лас-Пальмасом»

Пресс-служба «Реала» обнародовала список футболистов, которые могут сыграть в субботнем матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Стоит сказать, что в списке не оказалось полузащитника Джуда Беллингема. Как известно, англичанин не поможет «сливочным» из-за дисквалификации – игрок перебрал жёлтых карточек.

Заявка «Реала» на матч: Лунин, Кепа, Каньисарес – Карвахаль, Начо, Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди – Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Гюлер – Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Матч «Лас-Пальмас» - «Реал» стартует 27 января в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.