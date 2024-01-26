​Анчелотти отреагировал на разговоры представителей «Барселоны» о судействе

В последние дни представители «Барселоны», в частности главный тренер каталонцев Хави, много говорили о судействе матча «Реал» - «Альмерия» (3:2). В стане «сине-гранатовых» считают, что мадридцы получили выгоду за счёт решений судей. Комментарий по поводу этой ситуации дал рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

«На этой неделе они много говорили. Моя позиция прежняя: я не люблю вдаваться в подобные вещи. Все знают, что происходило за последние 23 года в испанском футболе, вот в чём проблема. Лига не фальсифицирована, но в испанском футболе возникла проблема. Сейчас антикоррупционная прокуратура и полиция проводят расследование, нужно подождать. Мы не должны отвлекать внимание от ключевого процесса», - сказал Анчелотти, намекая на «дело Негрейры».

«Слова Хави? Я бы предпочёл не отвечать. Не хочу раскрывать свои личные мысли по этому поводу», - добавил Анчелотти.

​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу