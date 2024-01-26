Adidas обошёл Nike в борьбе за контракт с Ямалем

Ламину Ямалю 16 лет, а он уже вовсю выступает за первую команду «Барселоны». Парень имеет все шансы стать большой звездой, и уже сейчас с ним хотят сотрудничать известные компании. Как сообщает испанское издание Sport, в борьбе за личный контракт с Ямалем компания Adidas обошла Nike.

За первую команду «Барселоны» Ямаль провёл уже 30 официальных матчей. В них молодой футболист забил три гола и отдал пять результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает 16-летнего вингера в 60 миллионов евро.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 27 января – против «Вильярреала» на своём поле.

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