​Мбаппе до сих пор не выбрал клуб

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Через считанные месяцы звёздный француз может оказаться в статусе свободного агента. Тем не менее, он до сих пор не принял решение по будущему, о чём рассказывает ESPN.

Вариантов у Мбаппе два: продлить контракт с «ПСЖ» или перебраться в «Реал». Какой из них выберет 25-летний футболист, пока сказать сложно.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 26 официальных матчей в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 28 голов и шесть результативных передач на партнёров.

​«Реал» или деньги: Мбаппе придётся выбирать