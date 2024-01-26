Хави: «Руководство советует мне забыть об уходе из «Барселоны»

Испанский специалист Хави Эрнандес поделился комментарием о своём будущем на посту главного тренера «Барселоны».

«Руководство советует мне забыть об уходе из «Барселоны», потому что они довольны нашим проектом. Президент гордится проектом. Сейчас мы уже обсуждаем с Деку вопросы будущего сезона. Слухи о моем уходе продолжаются с августа, но я до сих пор на этом месте», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Хави возглавляет каталонский коллектив с ноября 2021 года. В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка в 20 матчах чемпионата Испании и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Действующий контракт Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2025 года.