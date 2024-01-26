Куртуа и Милитао выйдут на поле в этом сезоне

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и защитник команды Эден Милитао успеют залечить свои травмы до окончания нынешнего сезона. Об этом журналистам рассказал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Напомним, Милитао порвал крестообразную связку в матче первого тура нынешнего сезона чемпионата Испании, а Куртуа получил аналогичную травму во время предсезонной подготовки.

В настоящий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, сумев набрать 51 очко в 20 встречах. Отрыв от лидирующей «Жироны» составляет всего один балл, но у каталонского клуба на одну игру больше.