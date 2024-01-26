Анчелотти отреагировал на информацию о возможном возвращении Бензема в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о возможном возвращении форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема в стан «сливочных».

Ранее появилась информация, что итальянский наставник лично заинтересован в возвращении французского нападающего.

«Новости о возвращении Карима Бензема в «Реал»? Это фейк. Я не говорил с клубом об этом», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Напомним, прошлым летом 36-летний Бензема покинул «Реал» и перебрался в «Аль-Иттихад». Однако на данный момент футболист отстранен от занятий с командой из-за пропуска тренировок.