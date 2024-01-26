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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Не сомневаюсь, что Роке поможет «Барселоне»

26 Января 2024 • 16:06 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.35 X 5.70 2 7.60
27.01 20:30

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о нападающем команды Виторе Роке.

«Роке — наше общее приобретение, а не только Деку. На днях он не сыграл из-за тактического решения... Но ранее он выходил в матче с «Бетисом». Не сомневаюсь, что он будет игроком, который нам очень поможет в будущем», — сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к каталонскому клубу этой зимой. На счету Роке четыре выхода на поле в футболке «Барселоны», но пока ни одного голевого действия.

В субботу, 27 января, «сине-гранатовые» сыграют с «Вильярреалом». Встреча 22-го тура Ла Лиги должна будет начаться в 20:30 по мск.

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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