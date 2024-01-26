​Хави высказался о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави сказал несколько слов на тему своего будущего. По словам молодого специалиста, он не переживает насчёт работы.

«Я спокоен за своё будущее. Я здесь уже два с половиной года – осталось меньше, а не больше. Пеп [Гвардиола] пробыл здесь четыре года, Луис Энрике – три. Наступит момент, когда мне придётся уйти, будьте уверены…» - сказал Хави, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В настоящий момент Хави готовит игроков «Барселоны» к домашнему матчу чемпионата Испании против «Вильярреала». Команды сыграют в субботу, 27 января.

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