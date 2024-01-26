Хави: «Я рад видеть Канселу в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о защитнике команды Жоау Канселу.

«Я рад видеть Канселу в команде. Он отличный профессионал и замечательный человек. Он расстроен, что не может нам помочь из-за травмы. Он очень нетерпелив. Помимо его спортивных качеств, я подчеркиваю его хорошие человеческие качества», — сказал Хави журналистам.

Напомним, португальский футболист выступает за «Барселону» на правах аренды. В текущем сезоне Канселу принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором трех забитых мячей и записал на свой счет две голевые передачи.