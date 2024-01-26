Хави высказался о предстоящей игре с «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата Испании против «Вильярреала».

— У «Вильярреала» дела идут не очень хорошо, но команды Марселино всегда находятся в состоянии готовности, — сказал Хави на пресс-конференции.

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» должен пройти завтра, 27 января. Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» со счетом 4:3.