​«Барселона» не может уволить Хави до лета – названа причина

Для «Барселоны» 2024 календарный год начался неудачно. Команда крупно – со счётом 1:4 – проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании, а также вылетела из Кубка Испании после поражения от «Атлетика» в Бильбао (2:4).

В программе El Larguero была озвучена информация о том, что «Барселона» в ближайшее время не сможет уволить Хави и назначить нового тренера. Причина – сложная экономическая ситуация клуба, которая не позволяет траты.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 27 января. Команда Хави будет играть против «Вильярреала» на своём поле.

​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании

Назван возможный следующий тренер «Барселоны»