Полузащитник «Бетиса» Иско заинтересовал представителей чемпионата Саудовской Аравии.

31-летний футболист смог реанимировать карьеру в «Бетисе», став ключевой фигурой в севильской команде. Согласно сведениям L'Equipe, успехи Иско не остались незамеченными: с атакующим хавбеком уже связался неназванный саудовский клуб, также доложивший о своих намерениях «Бетису». Пока неизвестно, готов ли экс-игрок мадридского «Реала» к переезду в Саудовскую Аравию.

Иско отметился шестью забитыми мячами и пятью ассистами, отыграв 27 матчей в текущем сезоне. Трансферная стоимость пятикратного победителя Лиги чемпионов, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 8 млн евро.