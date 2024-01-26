Симеоне: «Что-то подсказывает мне, что Корреа останется в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне чувствует, что нападающий Анхель Корреа не покинет клуб.

Уход аргентинского футболиста этой зимой считался весьма вероятным – интерес к нему проявлял саудовский «Аль-Иттихад». По данным СМИ, руководство «матрасников» отклонило предложение, и теперь 28-летний форвард вполне может остаться.

«Инстинкт подсказывает мне, что Корреа останется в «Атлетико», – приводит журналист Маттео Моретто слова Симеоне. – Но мы поддержим его, что бы ни случилось. Если клуб решит, что он должен уйти, или он сам захочет этого, то мы поблагодарим его за всё, что он нам дал», – добавил наставник мадридцев в интервью после победы в кубковом матче с «Севильей» (1:0).