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Симеоне: «Что-то подсказывает мне, что Корреа останется в «Атлетико»

26 Января 2024 • 03:15 Комментировать
Атлетико М
1:0
Севилья

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне чувствует, что нападающий Анхель Корреа не покинет клуб.

Уход аргентинского футболиста этой зимой считался весьма вероятным – интерес к нему проявлял саудовский «Аль-Иттихад». По данным СМИ, руководство «матрасников» отклонило предложение, и теперь 28-летний форвард вполне может остаться.

«Инстинкт подсказывает мне, что Корреа останется в «Атлетико», – приводит журналист Маттео Моретто слова Симеоне. – Но мы поддержим его, что бы ни случилось. Если клуб решит, что он должен уйти, или он сам захочет этого, то мы поблагодарим его за всё, что он нам дал», – добавил наставник мадридцев в интервью после победы в кубковом матче с «Севильей» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
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