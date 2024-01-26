Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в «Реал»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не вернётся в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно.

По распространённым данным, звёздный француз намерен вернуться в Европу уже в январе. Как недавно сообщили французские СМИ, рулевой Карло Анчелотти хотел бы вновь видеть форварда в «Реале», но президент клуба Флорентино Перес отверг идею возвращения 36-летнего игрока. Брат Бензема опроверг эту информацию: «Фейковые новости», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо родственника футболиста.

Напомним, что интерес к Кариму Бензема также приписывался «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсеналу» и «Лиону». Обладатель «Золотого мяча» – 2022 представлял цвета «Реала» с 2009 по 2023 год.