​Бальде рискует пропустить остаток сезона «Барселоны»

Защитник Алехандро Бальде травмировался в четверг в матче Кубка Испании против «Атлетика» (поражение 2:4). Футболисту понадобилась замена уже в середине первого тайма.

Как сообщает Marca, в ближайшее время Бальде пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить степень травмы. Пока нет понимания того, нужна ли игроку операция, либо консервативного лечения будет достаточно.

Если Бальде понадобится хирургическое вмешательство, то он наверняка пропустит остаток сезона, ведь восстановление займёт около четырёх месяцев. В противном же случае 20-летний игрок вернётся на поле раньше.