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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо и Кристенсен смогут сыграть в следующем матче «Барселоны»

25 Января 2024 • 21:51 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.33 X 5.80 2 7.80
27.01 20:30

Центральные защитники «Барселоны» Рональд Араухо и Андреас Кристенсен избежали травм.

Состояние обоих игроков после недавнего кубкового матча против «Атлетика» (поражение 2:4 в дополнительное время) вызывало некоторые опасения – центрбекам предстояло пройти медицинское обследование. Как сообщается в обновлённом отчёте Sport, у уругвайца и датчанина не выявлено никаких травм. Ожидается, что оба смогут принять участие в ближайшем поединке «сине-гранатовых» против «Вильярреала», который состоится в субботу.

«Барселона» располагается на третьей строчке в Ла Лиге после 20 туров. В активе команды Хави Эрнандеса 44 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Андреас Кристенсен Рональд Араухо ещё теги

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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