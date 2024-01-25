Араухо и Кристенсен смогут сыграть в следующем матче «Барселоны»

Центральные защитники «Барселоны» Рональд Араухо и Андреас Кристенсен избежали травм.

Состояние обоих игроков после недавнего кубкового матча против «Атлетика» (поражение 2:4 в дополнительное время) вызывало некоторые опасения – центрбекам предстояло пройти медицинское обследование. Как сообщается в обновлённом отчёте Sport, у уругвайца и датчанина не выявлено никаких травм. Ожидается, что оба смогут принять участие в ближайшем поединке «сине-гранатовых» против «Вильярреала», который состоится в субботу.

«Барселона» располагается на третьей строчке в Ла Лиге после 20 туров. В активе команды Хави Эрнандеса 44 набранных очка.