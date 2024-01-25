​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании

«Барселона» в четверг снова разочаровала армию своих фанатов. Команда Хави проиграла «Атлетику» в Бильбао с результатом 2:4 и вылетела из Кубка Испании. Это серьёзный удар для каталонцев, ведь они явно рассчитывали выиграть турнир после вылета из него «Реала». Давление на Хави лишь усилились, а ведь недавно было поражение от «Реала» в Суперкубке с крупным счётом 1:4…

Несмотря на неудачные результаты, руководители «Барселоны» не станут увольнять Хави с должности главного тренера в ближайшее время. Молодой тренер отработает с командой как минимум до конца сезона, пишет испанский Sport.

Ранее Хави допустил свой уход из «Барселоны», если команда не будет претендовать на титулы к завершению сезона.

​Назван возможный следующий тренер «Барселоны»