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​«Реал» или деньги: Мбаппе придётся выбирать

25 Января 2024 • 21:03 Комментировать (1)

«Реал» не готов предложить Килиану Мбаппе большие деньги. При переезде в Мадрид звёздному форварду придётся пойти на серьёзное сокращение заработной платы. Как сообщает ESPN, мадридский клуб не готов платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Бразилец и англичанин зарабатывают около 10,5 миллиона евро в год.

В «ПСЖ» Мбаппе сейчас зарабатывает 37 миллионов евро за сезон. Такой же оклад 25-летнему игроку гранд Лиги 1 предлагает в новом контракте. В общем, Мбаппе придётся выбирать: «Реал» или больше денег. В своё время Килиан говорил о том, что он мечтает поиграть за мадридский клуб.

Добавим, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета.

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Vova52
25 Января 2024 в 21:15
деньги
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