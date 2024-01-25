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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти хочет оградить игроков «Реала» от шумихи

25 Января 2024 • 20:47 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
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27.01 18:15

В последние дни в Испании много говорят о судействе. В прессу даже просачиваются записи переговоров ВАР на матчах «Реала» и «Барселоны». В общем, фанаты активно обсуждают эту тему, да и футболисты наверняка держат руку на пульсе.

Как сообщает Marca, наставник «Реала» Карло Анчелотти хочет оградить своих футболистов от этой шумихи. Итальянский специалист хочет, чтобы команда полностью сосредоточилась на ближайших матчах Ла Лиги. Отрезок из четырёх игр чемпионата в стане «сливочных» считают очень важным в борьбе за титул чемпиона. «Реал» сыграет против «Лас-Пальмаса» (27 января), «Хетафе» (1 февраля), «Атлетико» (4 февраля) и «Жироны» (10 февраля).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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