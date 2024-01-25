​Игрок «Барселоны» стал жертвой расизма

В среду «Барселона» проиграла в гостях у «Атлетика» из Бильбао. Как следствие, команда Хави вылетела из Кубка Испании. Молодой игрок «сине-гранатовых» Ламин Ямаль в прошедшем поединке загубил ряд моментов, за что, кстати говоря, извинился. Тем не менее, футболист всё-таки столкнулся с оскорблениями в социальных сетях. Многие из них имеют расистский характер, на что обращает внимание журналист Мартин Минан.

Ближайший матч «Барселона» проведёт уже в субботу, 27 января. Команда Хави будет принимать «Вильярреал» в чемпионате Испании. На текущий момент каталонцы занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги.