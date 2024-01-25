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​Вермирен уже в Мадриде

25 Января 2024 • 17:33 Комментировать

Полузащитник Артур Вермирен вот-вот сменит «Антверпен» на «Атлетико». Журналист Дэвид ван ден Брук опубликовал в социальных сетях видео, на котором Вермирен спускается по трапу самолёта после приземления. 18-летний футболист прилетел в Мадрид для завершения своего перехода в стан «матрасников».

В сезоне 2023/2024 Вермирен поучаствовал в 32 официальных матчах «Антверпена». В них полузащитник записал на свой счёт два гола и шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Артура Вермирена в 30 миллионов евро.  

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