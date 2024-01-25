Хави принял решение по будущему Ромеу

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес принял решение по будущему опорного полузащитника Ориоля Ромеу, который присоединился к команде летом из «Жироны». По информации от издания Mundo Deportivo, наставник «сине-гранатовых» не хочет, чтобы опытный полузащитник покинул команду в это трансферное окно.

Источник сообщает, что сам Ромеу также не хочет уходить в январе. Ориоль хотел бы остаться минимум до конца нынешнего сезона. Отметим, что контракт 32-летнего полузащитника истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в возвращении Ромеу заинтересована «Жирона», но каталонская команда вряд ли сможет осуществить трансфер до конца этого месяца.