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Хави принял решение по будущему Ромеу

25 Января 2024 • 16:33 Комментировать (1)
Барселона
...
Вильярреал
1 1.33 X 5.80 2 7.80
27.01 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес принял решение по будущему опорного полузащитника Ориоля Ромеу, который присоединился к команде летом из «Жироны». По информации от издания Mundo Deportivo, наставник «сине-гранатовых» не хочет, чтобы опытный полузащитник покинул команду в это трансферное окно.

Источник сообщает, что сам Ромеу также не хочет уходить в январе. Ориоль хотел бы остаться минимум до конца нынешнего сезона. Отметим, что контракт 32-летнего полузащитника истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в возвращении Ромеу заинтересована «Жирона», но каталонская команда вряд ли сможет осуществить трансфер до конца этого месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ориоль Ромеу ещё теги

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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pol-black
25 Января 2024 в 16:45
бестолковый трансфер.
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