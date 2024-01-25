«Барселона» летом может продать защитника, которого купила за 50 миллионов евро

Каталонская «Барселона» ближайшим летом может расстаться с центральным защитником, который проводит второй сезон в команде. Речь идёт о Жюле Кунде, чья игровая форма не устраивает руководство.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, на фоне прогресса 17-летнего Пау Кубарси руководство «сине-гранатовых» всерьёз задумывается о продаже 25-летнего Кунде. Каталонский клуб хочет выручить за француза солидные деньги, чтобы направить их на трансфер новичков.

Напомним, Кунде перебрался в «Барселону» летом 2022 года из «Севильи» за 50 миллионов евро. Каталонцы перехватили игрока у лондонского «Челси».