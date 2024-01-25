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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» обеспокоены формой Кунде

25 Января 2024 • 15:47 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.33 X 5.80 2 7.80
27.01 20:30

Защитник Жюль Кунде испытывает трудности в «Барселоне». Как сообщает испанский Sport, в каталонском клубе обеспокоены формой французского футболиста. Кунде имеет проблемы на позиции правого защитника. Кроме того, на 25-летнего игрока негативно повлиял уход из клуба его близких друзей – Усмана Дембеле и Франка Кесси.

В сезоне 2023/2024 Кунде поучаствовал в 26 матчах «Барселоны». Француз записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 27 января, - против «Вильярреала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде

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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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