Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» пропустила три гола на 1-й минуте в этом сезоне – столько же, сколько за 18 предыдущих сезонов

25 Января 2024 • 15:30 Комментировать

В четверг «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» в Бильбао (2:4) по итогам матча длиной в 120 минут. Команда Хави в этом матче быстро пропустила – уже на первой минуте. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» уже в третий раз пропустили на стартовой минуте, если говорить обо всех соревнованиях.

Как сообщает Opta, «Барселона» в этом сезоне пропустила на первой минуте столько же голов, сколько за 18 предыдущих сезонов вместе взятых (два гола в сезоне 2011/2012 и один гол в сезоне 2014/2015).

Ближайший матч «Барселона» проведёт уже 27 января – против «Вильярреала» в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Жирона» скоро арендует перспективного аргентинца из «Манчестер Сити»
15:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом может продать защитника, которого купила за 50 миллионов евро
15:47 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» обеспокоены формой Кунде
15:30 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» пропустила три гола на 1-й минуте в этом сезоне – столько же, сколько за 18 предыдущих сезонов
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
14:35 · Испания. Ла Лига
Деменко: «Возможно, Хави уберут до конца сезона»
13:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта доволен игрой «Барселоны» в матче с «Атлетиком», президент поддержал Хави 1
12:57 · Испания. Ла Лига
Хави: «Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти»
12:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов» 3
12:37 · Испания. Ла Лига
Араухо: «В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно сражался за команду»
12:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Вермирен прибудет в Мадрид
12:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента» 1
12:08 · Испания. Кубок
Три игрока «Барселоны» пройдут медицинское обследование после игры с «Атлетиком»
12:03 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Горжусь командой, несмотря на вылет»
11:41 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»
Все новости
Рекомендуем