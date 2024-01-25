​«Барселона» пропустила три гола на 1-й минуте в этом сезоне – столько же, сколько за 18 предыдущих сезонов

В четверг «Барселона» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» в Бильбао (2:4) по итогам матча длиной в 120 минут. Команда Хави в этом матче быстро пропустила – уже на первой минуте. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» уже в третий раз пропустили на стартовой минуте, если говорить обо всех соревнованиях.

Как сообщает Opta, «Барселона» в этом сезоне пропустила на первой минуте столько же голов, сколько за 18 предыдущих сезонов вместе взятых (два гола в сезоне 2011/2012 и один гол в сезоне 2014/2015).

Ближайший матч «Барселона» проведёт уже 27 января – против «Вильярреала» в чемпионате Испании.