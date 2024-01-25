Деменко: «Возможно, Хави уберут до конца сезона»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко считает, что главного тренера каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса вполне могут уволить до конца сезона. Напомним, вчера команда вылетела из Кубка Испании, проиграв в четвертьфинале «Атлетику» Бильбао (2:4).

«Практически всё проигрывают, и в Кубке вылетели и Суперкубок проиграли.. Считаю, что Хави доработает до конца сезона, а может и раньше его уберут», – цитирует Деменко издание Vprognoze.

Ранее в испанской прессе ходили слухи о возможном увольнении Хави. С назначением на пост тренера «Барселоны» ранее связывали Микеля Артету и Мичела.