Лапорта доволен игрой «Барселоны» в матче с «Атлетиком», президент поддержал Хави

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта остался доволен игрой своей команды во вчерашнем матче с «Атлетиком» Бильбао, в котором «сине-гранатовые» проиграли 2:4 и вылетели из Кубка Испании.

По информации от журналиста Фернандо Поло, несмотря на вылет Лапорта пришёл к выводу, что его команда оставила о себе хорошее впечатление. После матча Жоан поддержал главного тренера Хави Эрнандеса, который был огорчён вылетом.

Напомним, «Барселоне» осталось бороться всего за два трофея во второй половине сезона. Команда всё ещё рассчитывает на победу в Ла Лиге, а также попытается выиграть Лигу чемпионов.