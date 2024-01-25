Хави: «Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз дал понять, что подаст в отставку, если к концу сезона его команда не будет претендовать на какой-либо трофей. Вчера «Барселона» вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв на выезде «Атлетику» Бильбао в дополнительное время со счётом 2:4.

«Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти. Я являюсь тренером «Барселоны» и знаю, где нахожусь. В качестве футболиста я проиграл много титулов. Я выиграл много трофеев, но и проиграл много. В субботу нам нужно начать всё заново в матче с «Вильярреалом», – сказал Хави на пресс-конференции.