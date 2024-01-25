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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов»

25 Января 2024 • 12:50 Комментировать (3)
Барселона
...
Вильярреал
1 1.33 X 5.80 2 7.80
27.01 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона. Вчера «сине-гранатовые» остановили выступления в Кубке Испании, вылетев от «Атлетика» Бильбао в четвертьфинале со счётом 2:4.

«Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. У нас всё ещё есть два трофея, за которые мы можем побороться. Думаю, если команда обыграет на выходных «Вильярреал», игроки вернут себе хорошее настроение», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в чемпионате «Барселона» отстаёт от лидера на 8 очков. В ⅛ финала Лиги чемпионов «сине-гранатовые» встретятся с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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Комментарии (3) Все комментарии
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Sergey999
25 Января 2024 в 13:51
Есть великий президент Лапорта, который обвинил во всем судей в пользу Реала, оправдание уже найдено
Шарипов Тахир
25 Января 2024 в 13:31
Совершенно точно подметил. Никакой нормальный человек, даже не футбольный специалист, находясь в объективной реальности и видящий что такое Барселона, сегодня, не будет заявлять о победе в Ла Лиге и тем более в Лиге Чемпионов. Это какой бред и королевство кривых зеркал!!!!
Nestea0201
25 Января 2024 в 12:58
Ощущение что Хави живет в какой то своей реальности, бьется за трофеи, и постоянно находится в позиции, что все вокруг виноваты в неудачах Барсы)
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