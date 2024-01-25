Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона. Вчера «сине-гранатовые» остановили выступления в Кубке Испании, вылетев от «Атлетика» Бильбао в четвертьфинале со счётом 2:4.

«Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. У нас всё ещё есть два трофея, за которые мы можем побороться. Думаю, если команда обыграет на выходных «Вильярреал», игроки вернут себе хорошее настроение», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в чемпионате «Барселона» отстаёт от лидера на 8 очков. В ⅛ финала Лиги чемпионов «сине-гранатовые» встретятся с «Наполи».