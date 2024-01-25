Араухо: «В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно сражался за команду»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что играл против «Атлетика» Бильбао с дискомфортом в области колена. Араухо заявил, что испытывает подобную проблему последние пару недель.

«В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно выходил на поле и сражался за команду. Нам нужно быть поумнее, команде нужно продолжать бороться», – сказал Араухо в интервью после матча с «Атлетиком» Бильбао. Напомним, каталонцы уступили баскам 2:4 и вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

Ранее появилась новость о том, что Араухо может пропустить ближайший матч с «Вильярреалом» в Ла Лиге.