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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно сражался за команду»

25 Января 2024 • 12:37 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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27.01 20:30

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, что играл против «Атлетика» Бильбао с дискомфортом в области колена. Араухо заявил, что испытывает подобную проблему последние пару недель.

«В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно выходил на поле и сражался за команду. Нам нужно быть поумнее, команде нужно продолжать бороться», – сказал Араухо в интервью после матча с «Атлетиком» Бильбао. Напомним, каталонцы уступили баскам 2:4 и вылетели из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

Ранее появилась новость о том, что Араухо может пропустить ближайший матч с «Вильярреалом» в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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