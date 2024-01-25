Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента»

25 Января 2024 • 12:15 Комментировать (1)
Барселона
...
Вильярреал
1 1.33 X 5.80 2 7.80
27.01 20:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о психологическом состоянии вингера Ламина Ямаля, который не реализовал два хороших момента в матче с «Атлетиком» Бильбао. «Барселона» проиграла 2:4 и вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала. При этом Ямаль в первом тайме забил второй гол своей команды и вывел её вперёд.

«Ямаль очень разочарован тем, что не реализовал два момента. Так или иначе, он сам их создал, а также забил отличный гол», – поддержал Хави Ламина на послематчевой пресс-конференции.

В этом розыгрыше Ла Лиги 16-летний Ямаль отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Января
12:57
Хави: «Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти»
12:50
Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов» 3
12:15
Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента» 1
12:03
Араухо: «Горжусь командой, несмотря на вылет»
11:41
Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»
11:37
Педри: «Мы хотели выиграть Кубок Испании, но этому не суждено сбыться»
11:37
Радимов: «Барселона» слишком уподобляется «тики-таке»
11:29
Ямаль извинился за нереализованные моменты в матче с «Атлетиком»
24 Января
19:20
Гедеш: «Вильярреал» собирается переломить ситуацию»
23 Января
11:36
«Барселона» - «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
euro foot
25 Января 2024 в 13:47
Красавец!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open «Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
13:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта доволен игрой «Барселоны» в матче с «Атлетиком», президент поддержал Хави
12:57 · Испания. Ла Лига
Хави: «Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти»
12:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов» 3
12:37 · Испания. Ла Лига
Араухо: «В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно сражался за команду»
12:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Вермирен прибудет в Мадрид
12:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента» 1
12:08 · Испания. Кубок
Три игрока «Барселоны» пройдут медицинское обследование после игры с «Атлетиком»
12:03 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Горжусь командой, несмотря на вылет»
11:41 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»
11:37 · Испания. Ла Лига
Педри: «Мы хотели выиграть Кубок Испании, но этому не суждено сбыться»
11:37 · Испания. Ла Лига
Радимов: «Барселона» слишком уподобляется «тики-таке»
11:29 · Испания. Ла Лига
Ямаль извинился за нереализованные моменты в матче с «Атлетиком»
11:00 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта: Хотим выиграть Ла Лигу
10:06 · Испания. Кубок
Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс подвёл итоги матча против «Барселоны»
04:23 · Испания. Кубок
​«Барселона» пропустила уже три мяча на первой минуте в нынешнем сезоне
Все новости
Рекомендуем