Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о психологическом состоянии вингера Ламина Ямаля, который не реализовал два хороших момента в матче с «Атлетиком» Бильбао. «Барселона» проиграла 2:4 и вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала. При этом Ямаль в первом тайме забил второй гол своей команды и вывел её вперёд.

«Ямаль очень разочарован тем, что не реализовал два момента. Так или иначе, он сам их создал, а также забил отличный гол», – поддержал Хави Ламина на послематчевой пресс-конференции.

В этом розыгрыше Ла Лиги 16-летний Ямаль отметился одним голом и двумя результативными передачами.