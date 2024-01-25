Араухо: «Горжусь командой, несмотря на вылет»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо остался доволен выступлением своей команды в матче против «Атлетика» Бильбао, который закончился поражением 2:4 и вылетом «сине-гранатовых» из Кубка Испании.

«Я горжусь командой, несмотря на вылет. Мы боролись до самого конца, имея в составе множество молодых футболистов», – сказал Араухо в послематчевом интервью.

Напомним, в составе «Барселоны» вчера играли такие футболисты, как Ламин Ямаль, Марк Гиу, Пау Кубарси и Эктор Форт. Лишь один из перечисленных игроков достиг 18 лет.

«Барселона» в оставшейся части сезона намерена побороться за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.