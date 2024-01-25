Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал понять, что игроки не могут повлиять на решение руководства, которое может уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера. Напомним, вчера «Барселона» потеряла шансы на победу в Кубке Испании, проиграв «Атлетику» Бильбао 2:4.

«Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять. Правда заключается в том, что мы очень довольны своим тренером. Он нам очень сильно помог, поэтому мы хотим, чтобы он остался», – сказал Араухо в послематчевом интервью Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает приглашение таких тренеров, как Мичел, Тьяго Мотта и Жозе Моуринью.