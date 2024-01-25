Педри: «Мы хотели выиграть Кубок Испании, но этому не суждено сбыться»

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что его команда очень хотела выиграть Кубок Испании. Вчера вечером подопечные Хави Эрнандеса потеряли шансы на победу в турнире, уступив на выезде «Атлетику» Бильбао (2:4).

«Мы хотели выиграть Кубок Испании, мы держали этот трофей у себя в голове, но этому не суждено было сбыться. Мы пропускаем слишком много голов в этом сезоне, нам нужно иначе начинать матчи. Мы часто пропускаем быстрый гол, что усложняет задачу», – сказал Педри на послематчевом интервью.

Педри в нынешнем сезоне провёл 9 матчей в чемпионате Испании, где отметился голом и результативной передачей.