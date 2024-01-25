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Чемпионат Испании. Ла Лига

Радимов: «Барселона» слишком уподобляется «тики-таке»

25 Января 2024 • 11:37 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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27.01 20:30

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов после вылета «Барселоны» из Кубка Испании поделился мнением об игре «сине-гранатовых».

Напомним, вчера, 24 января, каталонцы уступили «Атлетику» в 1/4 финала турнира (2:4 после дв) и завершили свои выступления в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. По мнению Радимова, игра «Барселоны» слишком сильно сосредоточена на контроле мяча.

«Хави всё доказал в прошлом году, когда выиграл чемпионат со здоровыми футболистами. Но сейчас качество игры «Барселоны» упирается в контроль мяча. У них есть исполнители, которые могут резче играть вперёд, но команда слишком уподобляется «тики‑таке», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После 20 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка. От лидирующей «Жироны» «сине-гранатовые» сейчас отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Владислав Радимов

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