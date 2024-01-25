Ямаль извинился за нереализованные моменты в матче с «Атлетиком»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании. «Сине-гранатовые» проиграли «Атлетику» Бильбао на выезде (2:4). Ямаль хоть и забил один из голов своей команды, но затем не реализовал два хороших момента.

«Мы оставили все силы на поле. Я хочу извиниться за свои ошибки, мне очень жаль. Нам нужно продолжать работать. Другого пути я не знаю», – написал Ямаль в социальных сетях.

Напомним, «Барселона» теперь участвует в двух турнирах: команда попытается побороться за чемпионский титул Ла Лиги, а также в феврале начнёт свой путь в плей-офф Лиги чемпионов.