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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта: Хотим выиграть Ла Лигу

25 Января 2024 • 11:00 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о перспективах каталонской команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Спортивный функционер верит, что «сине-гранатовые» способны занять первое место, но при этом, по его мнению, это будет очень тяжело сделать.

«Я всегда согласен с Хави, я уверен, что «Барса» добьётся больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть Ла Лигу», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На данный момент подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Жироне», у которой на одну игру больше в активе, восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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