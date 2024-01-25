Президент «Барселоны» Лапорта: Хотим выиграть Ла Лигу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о перспективах каталонской команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Спортивный функционер верит, что «сине-гранатовые» способны занять первое место, но при этом, по его мнению, это будет очень тяжело сделать.

«Я всегда согласен с Хави, я уверен, что «Барса» добьётся больших успехов во второй части сезона. Мы будем готовы набирать очки в каждом матче, чтобы в итоге выиграть Ла Лигу», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На данный момент подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Жироне», у которой на одну игру больше в активе, восемь баллов.