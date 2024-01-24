Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Мбаппе хочет в «Реал», но есть проблема слухи

24 Января 2024 • 22:35 Комментировать

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе хочет перебраться в «Реал» на правах свободного агента ближайшим летом. Впрочем, как на своих страницах рассказывает Sport Bild, финансовые требования 25-летнего футболиста серьёзно превышают предложение «сливочных».

Так, Мбаппе хочет зарабатывать 70 миллионов евро в год. Кроме того, учитывая бесплатный трансфер, футболист может получить огромный подписной бонус. Речь идёт как минимум о 100 миллионах, а также о комиссии матери-агенту игрока. В итоге Мбаппе и его представители могут получить около 125 миллионов евро в качестве сезонного бонуса.

В то же время «Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.  

Отметается, что «ПСЖ» готов платить Килиану даже 100 миллионов евро в год при продлении контракта. Кроме того, в Париже хотят сохранить за игроком голос при принятии важных решений, в том числе решений по тренерам.

Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
23:38 · Испания. Кубок
«Атлетик» забил «Барселоне» на самом старте встречи
23:32 · Испания. Кубок
«Мальорка» неожиданно разобралась с «Жироной» в кубковом матче
23:28 · Англия. Премьер-лига
​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ 1
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:52 · Испания. Кубок
​В «Барселоне» определили задачу-минимум для Хави
22:43 · Испания. Кубок
​«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетиком»
22:21 · Испания. Кубок
​Уткин: «Жирона» без Довбика – это потеря»
19:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался о судействе
19:20 · Испания. Ла Лига
Гедеш: «Вильярреал» собирается переломить ситуацию»
18:29 · Испания. Ла Лига
Каряка: «Скоро Захарян забьёт первый гол в Испании»
18:20 · Испания. Ла Лига
Клуб Захаряна усилился защитником «Атлетико» официально
17:52 · Испания. Ла Лига
Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»
17:45 · Италия. Серия А
​Кин станет игроком «Атлетико» в ближайшие дни – инсайдер
16:38 · Испания. Ла Лига
«Бешикташ» планирует трансфер Ромеу слухи
16:11 · Испания. Ла Лига
Пеллегрино стал новым главным тренером «Кадиса»
Все новости
Рекомендуем