Звёздный нападающий Килиан Мбаппе хочет перебраться в «Реал» на правах свободного агента ближайшим летом. Впрочем, как на своих страницах рассказывает Sport Bild, финансовые требования 25-летнего футболиста серьёзно превышают предложение «сливочных».

Так, Мбаппе хочет зарабатывать 70 миллионов евро в год. Кроме того, учитывая бесплатный трансфер, футболист может получить огромный подписной бонус. Речь идёт как минимум о 100 миллионах, а также о комиссии матери-агенту игрока. В итоге Мбаппе и его представители могут получить около 125 миллионов евро в качестве сезонного бонуса.

В то же время «Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Отметается, что «ПСЖ» готов платить Килиану даже 100 миллионов евро в год при продлении контракта. Кроме того, в Париже хотят сохранить за игроком голос при принятии важных решений, в том числе решений по тренерам.

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