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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне высказался о судействе

24 Января 2024 • 19:55 Комментировать

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о судействе в испанском футболе. Ранее в прессу просочились переговоры ВАР во время матча «Реал» - «Альмерия». Испанская федерация даже обратилась к правоохранителям, попутно запустив внутреннее расследование.

«Судьи сталкиваются с давлением, ВАР улучшает их работу, но также и разоблачает. Мы можем обсудить, хороши ли аудиозаписи. Вопрос не в том, что их слили, а в том, что на них слышно. Они думают, что мы глупы, и это нас злит», - цитирует Симеоне портал Goal.

«Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 25 января – против «Севильи» в национальном кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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