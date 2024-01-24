Гедеш: «Вильярреал» собирается переломить ситуацию»

Новичок «Вильярреала» Гонсалу Гедеш высказался о текущем положении команды.

В текущее трансферное окно 27-летний португальский вингер перебрался в «Вильярреал» из «Вулверхэмптона» на правах аренды.

— Команда собирается переломить ситуацию. У нас очень хороший состав, и впереди нас ждет вторая часть сезона, поэтому мы будем двигаться дальше, — приводит слова Гедеша пресс-служба клуба.

В настоящий момент «Вильярреал» находится на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 20 зачетных баллов. Отрыв «желтой субмарины» от зоны вылета составляет всего пять очков.