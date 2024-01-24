​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу

Судья Хоакин Агирре, который ведёт так называемое «дело Негрейры», уже представил свои выводы. Просочившиеся в прессу документы говорят о том, что никаких доказательств подкупа судей или влияния на результаты со стороны «Барселоны» обнаружено не было.

Согласно информации, представленной Cope, судья Агирре собирается расследовать это дело только из-за возможных нарушений законов о налогах, а не из-за спортивной коррупции. Доказательств того, что «Барселона» за счёт платежей Хосе Марии Энрикесу Негрейре получала спортивную выгоду, не найдено.

Напомним, что Негрейра в своё время был вице-президентом технического комитета судей. «Барселона» переводила ему деньги и не скрывает этого. В клубе утверждали, что платили за отчёты по судейству.