Каряка: «Скоро Захарян забьёт первый гол в Испании»

Экс-игрок «Динамо» Андрей Каряка высказался об отсутствии голов у российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».
«Вот посмотрите. Скоро Захарян забьет свой первый гол. Сейчас Арсен как начнет забивать, что его уже потом никто не остановит. Всему свое время», — заявил Каряка «РБ Спорту».
По мнению эксперта, у Захаряна есть все необходимое для игры в чемпионате Испании.
Напомним, 20-летний футболист выступает за «Реал Сосьедад» с прошлого лета. В составе сан-себастьянцев Захарян провел 22 матча во всех турнирах и стал автором одного результативного паса.
Ближайший матч «Реал Сосьедада» пройдет 27 января. Соперником команды Иманоля Альгуасиля в 22-м туре Ла Лиги станет «Райо Вальекано».
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