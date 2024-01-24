Каряка: «Скоро Захарян забьёт первый гол в Испании»

Экс-игрок «Динамо» Андрей Каряка высказался об отсутствии голов у российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Вот посмотрите. Скоро Захарян забьет свой первый гол. Сейчас Арсен как начнет забивать, что его уже потом никто не остановит. Всему свое время», — заявил Каряка «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у Захаряна есть все необходимое для игры в чемпионате Испании.

Напомним, 20-летний футболист выступает за «Реал Сосьедад» с прошлого лета. В составе сан-себастьянцев Захарян провел 22 матча во всех турнирах и стал автором одного результативного паса.

Ближайший матч «Реал Сосьедада» пройдет 27 января. Соперником команды Иманоля Альгуасиля в 22-м туре Ла Лиги станет «Райо Вальекано».