Крайний защитник Хави Галан перебрался в «Реал Сосьедад» из «Атлетико» Мадрид. Сообщает пресс-служба сан-себастьянского коллектива.

29-летний футболист проведет остаток сезона в «Реал Сосьедаде» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Галан появился на поле в девяти встречах с учетом всех турниров и стал автором одной голевой передачи.

Действующий контракт защитника с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermark оценивает стоимость Галана в семь миллионов евро.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко в 20 играх. В активе «Реал Сосьедада» 35 баллов после 21 матча и шестая позиция в Ла Лиге.