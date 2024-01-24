​Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности

Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему очень хочет привести в клуб Килиана Мбаппе. Летом француза можно будет подписать в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает.

Есть информация, что президент «Реала» ради Мбаппе готов принести в жертву Винисиуса Жуниора, продав его. На страницах испанского издания Sport раскрываются подробности возникшей ситуации. Из объёмного текста можно выделить несколько основных тезисов.

Во-первых, Перес считает, что Мбаппе и Винисиус не смогут играть вместе, поскольку они выступают на одной позиции.

Во-вторых, Перес при подписании Винисиуса видел в нём «нового Неймара», но ожидания не оправдались.

В-третьих, Пересу не нравится провокационное поведение Винисиуса на футбольном поле.

В-четвёртых, Перес понимает, что продажа Винисиуса поможет профинансировать контракт с Мбаппе.