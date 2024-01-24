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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Реала» готов пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе – раскрыты подробности

24 Января 2024 • 17:34 Комментировать (3)

Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему очень хочет привести в клуб Килиана Мбаппе. Летом француза можно будет подписать в статусе свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает.

Есть информация, что президент «Реала» ради Мбаппе готов принести в жертву Винисиуса Жуниора, продав его. На страницах испанского издания Sport раскрываются подробности возникшей ситуации. Из объёмного текста можно выделить несколько основных тезисов.

Во-первых, Перес считает, что Мбаппе и Винисиус не смогут играть вместе, поскольку они выступают на одной позиции.

Во-вторых, Перес при подписании Винисиуса видел в нём «нового Неймара», но ожидания не оправдались.

В-третьих, Пересу не нравится провокационное поведение Винисиуса на футбольном поле.

В-четвёртых, Перес понимает, что продажа Винисиуса поможет профинансировать контракт с Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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One Live
24 Января 2024 в 18:48
Даже если перейдет, то не факт, что заиграет!
Пора уже закрыть эту историю!
andi
24 Января 2024 в 18:24
куй на куй менять только время терять.
Alex1972
24 Января 2024 в 17:43
Логично.. Но Мбаппа тоже не подарок..
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