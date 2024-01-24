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«Реал» может продать Винисиуса из-за Мбаппе слухи

24 Января 2024 • 17:19 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть команду. Об этом сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, если «сливочные» уговорят французского форварда подписать контракт с клубом, то Винисиус может отойти на второй план. При этом отмечается, что в «Реале» могут рассмотреть продажу 23-летнего бразильца.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с французским «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Уже сейчас 25-летнему футболисту разрешено вести переговоры с различными клубами и у него даже есть право подписать контракт с будущей командой, чтобы летом присоединиться к ней.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги

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