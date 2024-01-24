Руководство «Бешикташа» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Ориоля Ромеу.

По информации журналиста Серджана Дикме, «чёрно-белые» сделали официальное предложение по игроку «блауграны». Сообщается, что сам футболист открыт к переезду в Турцию из-за отсутствия игровой практики в каталонском клубе.

Ромеу перешёл в «Барселону» летом 2023 года из «Жироны». В нынешнем сезоне на счету опорного полузащитника 21 матч в рамках всех турниров, отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего хавбека «Барселоны» в три миллиона евро.